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Bornova'da korkutan yangın!

İzmir Bornova'da çıkan yangında 1'i bebek olmak üzere 4 kişi dumandan etkilendi

Bornova'da korkutan yangın!
19 Ocak 2021 Salı 09:27

Alınan bilgiye göre Bornova'nın Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre prize takılı şarj aletinin alev alması ile çıkan yangın, komşular tarafından hemen itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ekipler 1'i bebek 4 kişiyi evden çıkartırken, dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evdeki yangın kısa sürede söndürülürken, evde de maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının prize takılı olan şart aletinden çıktığı iddia edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bornova yangın
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