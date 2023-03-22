Bornova'da kutsal temizlik

İlçedeki kutsal mekanları düzenli olarak temizleyen Bornova Belediyesi, Ramazan Ayı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler camileri baştan aşağı temizlerken, çalışmaların Ramazan ayı içinde de yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Bornova'da kutsal temizlik
22 Mart 2023 Çarşamba 10:11

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini hatırlatarak, "Ramazan ayı yardımlaşmanın en çok öne çıktığı ay. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından Ramazan Ayı vesilesiyle daha da kenetlenerek güçlükleri birlikte aşmaya devam edeceğimize inanıyorum. Bornova Belediyesi olarak insanlarımızın bir araya geldiği kutsal mekanların temizliğine büyük önem veriyoruz. Her ay düzenli olarak temizlediğimiz kutsal mekanlarımızın temizliğine Ramazan ayında daha da çok ağırlık veriyoruz." dedi.

Bornova Belediyesi, Ramazan Ayı öncesinde temizlik çalışmalarına daha da ağırlık verdi. Sınırları içinde bulunan 106 cami, 2 cemevi ve 1 kilisenin düzenli olarak temizlenmesi sayesinde vatandaşlar daha temiz bir ortamda ibadet etmenin huzurunu yaşıyor. Bornova Belediyesi, Ramazan Ayı'nda çalışacak ekiplerin sayısını da arttırdı.

Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle vatandaşların ibadetlerini yaparken alınlarını koyduğu halıların temizliğine büyük önem veriyor. Halı yıkama makinesiyle hijyenik bir ortam sağlanıyor. Bunun yanında pencere ile sütunların temizliği, merdivenlerin ve ayakkabılıkların temizliği de büyük bir titizlikle yapılıyor.

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