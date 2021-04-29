Bornova'da müstakil evde yangın!

Bornova'da bulunan bir tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangında bir kişinin yaralandığı öğrenildi

İzmir Bornova'daki yangın saat 04.00 sıralarında Çınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride olduğu öğrenilen Coşkun Çolak için eve girdi. Çolak'ı sağlık ekiplerine teslim eden itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri ise hafif yaralı olduğu belirtilen Çolak'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.