Bornova'da önce kortej sonra konser

Bornova Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Çamdibi'nin ardından Bornova Merkez'de devam etti. Opera Sanatçısı Hakan Aysev, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Bornovalı hayranları ile buluştu. Aysev, Türk Müziği'ne damga vuran pek çok sanatçının eserlerini kendine has üslubu ile seslendirdi. Yoğun ilgi gören konser öncesinde İş Bankası Viyadükleri altından Bornova Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, hem kortejde hem de konserde vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı Bornova'da coşkuyla kutlandı. Çamdibi'ndeki kortej yürüyüşü ve Gamze Matracı konserinin ardından kutlamaların adresi bu kez Bornova Merkez oldu. Binlerce Bornovalı İş Bankası viyadükleri altından başlayan kortej geçişinde yerini aldı. Bando eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen Bornovalılar zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyledi. Mustafa Kemal Caddesi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sesleri ile inledi. Coşkuya, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Eşi Ufuk İduğ, CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven ve İYİ Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak da ortak oldu.

Nostalji yaşattı

Kortej yürüşünün son bulduğu Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Ünlü Opera Sanatçısı Hakan Aysev, hayranları ile buluştu. Erkin Koray'dan Zülfü Livaneli'ye, Dairo Moreno'dan Barış Manço'ya, Tanju Okan'dan Kayahan'a Türk Müziği damga vuran pek çok sanatçının eserlerini kendine has üslubu ile seslendirdi. "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" albümünü çıkarmaya hazırlanan Hakan Aysev, Fikrimin İnce Gülü parçasını da alanı dolduran binlerce Bornovalı ile birlikte söyledi.



İduğ çiftinden dans



Aysev'in klasikleşmiş yabancı şarkıları da başarıyla seslendirdiği konserde Başkan İduğ, Eşi Ufuk İduğ'u dansa da kaldırdı. Gecenin en coşkulu anları ise İzmir Marşı ve Memleketim şarkısının hep ağızdan söylendiği sırada yaşandı.



9 Eylül'ü hatırlattı



Sanatçı Hakan Aysev, kendisi için çok özel olan İzmir'de böylesi özel bir günde konser vermenin büyük mutluluk olduğunu söyledi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise 30 Ağustos'un çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bu coşkuyu daha fazlasıyla İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de de hep birlikte yaşayalım" dedi.