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Bornova'da orman yangını çıktı!

İzmir Bornova'da orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Bornova'da orman yangını çıktı!
16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:56

Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. 

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan arazöz 3 dakika içinde yaptı. Bergama yangınından dönen bir helikopterin de bölgeye giderek 9 dakika içinde alevlere müdahale ettiği belirtildi. Hızlı müdahaleyle alevlerin önü kesilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #orman yangını
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