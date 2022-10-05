Bornova'da özel mülk olduğu iddia edilen yol kapatıldı!

İzmir'in Bornova ilçesinde ayakkabıcılar ve nakliyeciler sitelerine bağlantı sağlayan yolun 5,5 metrelik bölümü kapatıldı. Kapatılan yola bir de tabelalar asılırken, arsanın özel mülk olduğu ve belediyenin 25 yıldır konuya çözüm bulmadığı belirtildi

Egemenlik Mahallesi 6108 sokakta bulunan 30 hektarlık arazi üzerinden geçen 8 metre genişliğindeki yolun 5,5 metrelik bölümü, sabah saatlerinde tel çekilerek kapatıldı.

Pınarbaşı semtine ulaşımı sağlayan, ayakkabıcılar ve nakliyeciler sitelerine bağlantının sağlandığını yolun tek şeride düşmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Bölgede gazetecilere açıklama yapan arazi sahiplerinin avukatı Ömer Talha Oğan, 6108 sokakta trafiğin günün her vaktinde çok yoğun olduğunu söyledi.

Yolun müvekkillerine ait bölümü kapsayan alandaki imar planı sorunlarının 25 yıldır çözülemediğini belirten Oğan, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyeleriyle imar planı tadilatı için yaptıkları temaslardan netice alamadıklarını, arazi sahiplerinin mülkleri üzerinden geçen bölümü kapatma kararı aldıklarını ifade etti.

Oğan, şunları kaydetti:

"Ayakkabıcılar Sitesi karşısındaki müvekkillerimize ait yaklaşık 30 hektarlık alanın plan tadilatları maalesef kanuna ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapılmıştır. Müvekkillerimize ait olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen yaklaşık 370 metrekarelik alan, Bornova ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluğundadır ve herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeyerek ya da plan tadilatı yapılmayarak el atılmış haldedir. Konuyla alakalı belediyelerle çeşitli temaslarda bulunulmasına rağmen plan tadilatları gerçekleşmediği için müvekkiller artık anayasadaki mülkiyet hakkına dayalı olarak parsel sınırlarını kapatma kararı aldılar."

Bölgedeki sorunun acilen imar planı tadilatı yapılarak çözülmesini temenni ettiklerini kaydeden Oğan, bölge halkının da çarpık yapılaşmadan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Belediyelerle çeşitli temaslarının olduğunu fakat somut bir adım görmediklerini savunan Oğan, "Konuyla alakalı ilerleyen günlerde herhangi bir somut adım atarlar mı bunu bize zaman gösterecek. Ama o zamana kadar da müvekkillerim anayasadan kaynaklı mülkiyet hakkını koruma kapsamında parsellerini muhafaza ve müdafaa etmeye devam edeceklerdir." dedi.