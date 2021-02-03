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Bornova'da pompalı tüfekli market soygunu!

İzmir'de bir akaryakıt istasyonundaki markette pompalı tüfekle soygun yaşandı. Soygun güvenlik kamerası ile görüntülendi

Bornova'da pompalı tüfekli market soygunu!
03 Şubat 2021 Çarşamba 10:44

Soygun, İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 02.00 sıralarında bir kişi montunun içine sakladığı pompalı tüfek ile markete girdi ve çalışanlardan kasayı açmasını istedi.

Marketin kasasında bulunan 2 bin 200 TL'yi alan kişi daha sonra da olay yerinden kaçtı. Market çalışanları durumu hemen polise haber verdi. Akaryakıt istasyonuna giden polis ekipleri soyguncunun 23 yaşındaki Emre K. olduğunu tespit etti. Harekete geçen polisler, kısa sürede Emre K.'yı yakaladı.

Öte yandan Emre K.'nın akaryakıt istasyonundan önce de bir pastaneye gittiği, burada da havaya ateş açıp kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, soygun anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornov #bornova hırsızlık #izmir market soygun
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