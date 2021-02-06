Bornova'da rekor zamma halaylı kutlama

Bornova Belediyesi Personel AŞ (BORBEL) ile Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. 1.534 işçiyi ilgilendiren Toplu iş sözleşmesine göre yıl içinde alınacak sosyal hak ve ikramiyelerle birlikte en düşük maaş 5.890 TL oldu

Bu rakam Türkiye'deki tüm belediyeler içinde işçilere verilen en yüksek taban ücret oldu. İşçiler imzalanan toplu iş sözleşmesini halay çekerek kutladı. Eşit işe eşit ücret vurgusu yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, amaçlarının üç yıl içeresinde maaşlar arasındaki dengesizliği tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. DİSK Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan, "Emekçi Dostu Başkan" dediği Mustafa İduğ'un tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi

Bornova Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında sürdürülen ve anlaşmayla sonuçlanan görüşmelerin ardından hazırlanan toplu iş sözleşmesi, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, DİSK Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan, Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Disk Genel İş 7 Nolu Şube Başkanı Özgür Genç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir Milletvekilleri; Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve Atila Sertel, CHP Parti Meclisi Üyeleri; Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Tabak, çevre il ve ilçelerin yöneticileri ve meclis üyelerinin katıldığı törenle imzalandı. Büyükpark'ta kurulan sahnede halkın huzurunda imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Bornova Belediyesi Personel AŞ'de(BORBEL) çalışan 1.534 işçinin en düşük maaşı sosyal hak ve ikramiyelerle birlikte 5.890 TL oldu.

Başkan İduğ: "Eşit işe eşit ücret"

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova'da iş barışını ve eşit işe eşit ücreti sağlamak için yola çıktıklarını söyleyerek "Biz işçilerin mutlu bir şekilde çalışacakları bir ortam yarattık. Eşit işe eşit ücret. Bir tarafta çok yüksek para alan, bir tarafta çok az alan. Bunların içinde aynı işi yapanlar var. Ortaya bir model koyduk. Model kırk farklı maaş yerine yaptıkları işe göre beş gruba ayırdık. Bu çalışmamıza SODEMSEN de büyük katkı koydu. Bizim hedefimiz üç yıl sonra yapacağımız sözleşme ile tavanda ücret alan çalışan ile en aşağıda ücret alan kişi arasındaki makası azaltmak. Bugüne kadar olduğu gibi tüm emekçi kardeşlerimizin bundan sonra da özveriyle çalışması gerekiyor." dedi.

Uyum içindeyiz

Bornova Belediyesinde uyum içinde bir çalışma yürüttüklerini hatırlatan Başkan İduğ, "Meclis grubumuzda tüm partilerimiz, mesai arkadaşlarımız için gündeme gelen her konuyu oy birliğiyle geçirmiştir. İl, ilçe ve örgüt; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi uyum içerisinde çalışan bir anlayışa sahiptir. Bu açıdan uygulama bütünlüğünün devamı, sürdürülebilirlik için yapılması gereken tüm çalışmaları tamamladık ve bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ben tüm takım arkadaşlarıma, meclis üyelerime, katkı koyan DİSK Genel İş Sendikası'na SODEMSEN'e ve meclis üyelerime çok teşekkür. Toplu sözleşmemiz bereketli olsun" diye konuştu.

7 aylık farkı tek seferde

Görüşme sürecinde geçen 7 aylık süreden doğan alacakları tek seferde ödeyecekleri müjdesini de veren Başkan İduğ, "Buna burada karar verdik. Tunç Başkanımız ile sohbet ediyorduk. Sonuçta kasamızda paramız var. Bu da emekçi kardeşlerimize sürprizimiz olsun" dedi.

Emekten yana tavır

Törene katılan Kahramanmaraş Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ali Öztunç ise "Bornova Belediyesi emekten yana ortaya çok önemli bir tavır koydu. Gelsinler belediyecilik nasıl yapılırmış görsünler. Bu bir mücadele ve bu mücadelede omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Ta ki; Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırana ve yaşanabilir bir ülke haline getirene kadar" dedi.

Soyer'den işçilere: "Türkiye size bakıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, emek mücadelesinin tek bir sözleşmeyle bitecek bir hikaye olmadığını belirterek, "Diyorum ki; bunun devamı gelecek. Bunun arkası gelecek. Biz emeğin hakkını alana kadar, yani demokrasiyi, bu memleketin sokaklarına kahvelerine meydanlarına sokana kadar beraber mücadeleye devam edeceğiz ve ekmeği beraber büyütüp adil bir biçimde de onu paylaşmayı başaracağız. Yolumuz açık sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. İşçilere de seslenen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü; "Siz sadece Bornova işçisi değilsiniz. İnanın Türkiye size bakıyor. Türkiye'de sizin aldığınız hakları birçok yerde alamıyorlar. O yüzden sizin o kadar başarılı olmanız lazım ki, o kadar ter dökmeniz lazım ki onlar bunu daha iyi anlasınlar, görsünler, sizden ilham ve örnek alsınlar. O yüzden sadece Bornova'yla sınırlı değil bu sözleşme. Yaptığınız iş Türkiye'ye örnek olmalı. Türkiye'nin kurtuluşunun önünü açmalı" diye konuştu.

Çalışkan: Bornova Türkiye'ye örnek olsun

DİSK Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan ise sendika olarak her geçen gün büyüdüklerini ve Türkiye'nin her tarafından hak mücadelesi verdiklerini belirterek, "Büyüyelim ki; aydınlık bir ülke, çocuklarımız ve gelecek daha iyi mücadele verebilelim. İşte bu mücadelede emek dostu belediye başkanı ile yanyanayız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O bizim emek yoldaşımız. Tüm Türkiye'ye ve belediyelere örnek olmasını diliyorum. Bu sözleşme Bornova ve İzmir halkına, Bornova Belediyesi'ne ve Bornova Belediyesi'nde çalışan değerli işçi kardeşlerime, mücadele arkadaşlarıma ve onların ailelerine hayırlı uğur olsun" dedi.

2019 yılında imzalanan toplu sözleşme töreninde yaptığı konuşmayı hatırlatan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Sayın İduğ için 'Siz bir belediye başkanı değil, yol arkadaşı kazandınız' demiştim. Söylediklerimin bugün daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum" derken, Bornova Belediyesi'ne ve Başkan İduğ'a teşekkür eden Disk Genel İş 7 No.lu Şube Başkanı Özgür Genç ise belediye işçilerinin salgından depreme fedakarca çalıştığını hatırlatarak, imzalanan sözleşme ile insan ve kent yaşamı için bu insani ve onurlu hizmetleri sunmanın yanı sıra örgütlü olmanın ve özgür toplu sözleşme almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

İmzalanan toplu sözleşmeye göre;

Eşit işe eşit ücret ilkesi ile maaşlar 5 gruba ayrıldı. En düşük brüt çıplak yevmiye günlük 185 TL olurken, yıl içinde alınacak tüm sosyal hak ve ikramiyeler aylık olarak dağıtıldığında Bornova Belediyesi'nde asgari ücret 5.980 TL'ye yükseldi.

Günlük yemek ücreti 20 TL olurken, yol ücreti iki bilet, iki aktarma bedeli şeklinde belirlendi. Yakacak yardımı Şubat ve Kasım aylarında ödenmek üzere 350'şer TL, çocuk parası 30 TL, iş riski primleri herkesin karşılaştığı riske göre net 2 TL ile 5 TL arası oldu.

İşçilere, yılda 52 yevmiye, ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 300 TL, 29 Ekim ve 1 Mayıs'ta da 50 TL ikramiye ödenecek. İşçilere eğitim gören çocukları için 140 TL'den 200 TL'ye kadar eğitim desteği verilecek. Yılda iki kez gıda paketi dağıtılacak.

Geçmişten bu yana kadın çalışanlara yönelik pozitif ayırımcılık yapan Bornova Belediyesi 2019 yılında imzalanan toplu sözleşme ile kadınları ayda bir gün kendi belirleyecekleri bir tarihte izinli sayıyor. Aile içi şiddete uğrayan kadın bu durum tespit edildiğinde eşinin maaşı 6 boyunca kendisine ödeniyor. Ayrıca şiddete uğrayan kadın belediyemize bu başvurması halinde tüm güvenlik önlemleri alınarak sığınma evine yerleştiriliyor. Doğum yapan kadın işçinin yasadan kaynaklı haklarına sekiz hafta daha ücretli izin kullanabiliyor.