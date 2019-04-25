Bornova'da resmi maç yapılacak, saha sayısı artacak

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ilçede amatörlerin maç yapacağı sahaların sayısını arttırmak için çalışmalara başladıkları açıkladı. 3 yıl başkanlığını yaptığı Bornovalı masterlerin ziyaretinde konuşan İduğ, "Bornova'da futbol oynayan, geliştiren sizlersiniz. Birçok spor tesisimiz var. Bunların hepsine birlikte sahip çıkarsak büyüyebiliriz" dedi. Bornova Masterler Derneği yönetimi ise her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Bornova Masterler Derneği Başkanı Mustafa Göncü, tebrik edip, başarılar dilediği Mustafa İduğ'a, "İçimizden biri böyle bir göreve seçildiği için gururlu ve övünçlüyüz. Yanınızda olduğumuzu bilin. Bornova için elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız" dedi.

Bornova Masterler Derneği'nin 3 yıl başkanlığını yaptığını hatırlatan Başkan İduğ, "Hepinizle birlikte futbol oynadım. Sizden isteğim Bornova Belediyespor'a üye olarak bizlere katkı koyun. Çünkü Bornova'da futbol oynayan, geliştiren sizlersiniz. Bir çok spor tesisimiz var. Bunların hepsine birlikte sahip çıkarsak büyüyebiliriz" diye konuştu.

Sahalar yenilecek

Normal ölçülerde futbol oynanacak, yani amatör kulüplerin resmi maçlar için kullanacakları sahaları arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan İduğ, "Bu amaçla resmi maç oynanamayan Naldöken ve Işıkkent Sahaları ile Taç Sanayi sahasını revize ediyoruz. Yusuf Tırpancı Sahası'nın olduğu alanı ise bir spor kompleksine çevireceğiz. İki olan saha sayısını üçe çıkaracağız. Tribünleri çift taraflı yaparak tamamını kapalı hale getireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile görüştük. Aşık Veysel Rekreasyon alanının yanına bir futbol sahası yapma planımız da var" dedi.

İşimiz tesis yapmak

Yarışmacı takım yaratmanın belediyelerin işi olmadığını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, "Bornova'da yarışan kulüpler olmalı ve biz onlara destek vermeliyiz. Bu doğrultuda biz amatör kulüplere ayrılacak bütçe ile çocuklara ayakkabı, eşofman alacağız. Tesis yapacağız. Yani bizim görevimiz spor alanı yapmak ve sporcu yetiştirmek olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan İduğ, 11 Mayıs'daki masterler final maçını Bornova Stadı'nda oynatma sözü de verdi.