Bornova'da sahipsiz zeytinler ihtiyaç sahibi aileler için toplanıyor

Bornova Belediyesi, ilçede bulunan sahipsiz zeytin ağaçlarını değerlendiriyor. Parklarda bulunan zeytin ağaçlarını tespit eden belediye ekipleri, hasat mevsimi ile olgunlaşan zeytinleri toplamaya başladı. Parklarda bulunan ağaçlardan sadece bir tonluk kısmının toplandığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bu zeytinleri işleyerek ihtiyaçlı ailelere dağıtacağız. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki ağaçları, bölge insanının toplamısı için bırakıyoruz" dedi.

Kendi mülkiyetindeki parklarda bulunan zeytin ağaçlarında hasat çalışması yapan Bornova Belediyesi, elde ettikleri ürünleri kırma ve çizme olarak işleyerek sofralık zeytin haline getirecek. Toplamanın tamamlanmasının ardından eleme çalışması yapılacak olan ürünler sağlık kurallarına uygun şekilde işlenerek Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde kavanozlara konulacak. Ardından belediyeden sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Çoğunu Bornovalı toplayacak

Yapılan çalışmalar sonunda mevcut ağaçlardan sadece 1 ton zeytin toplandığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Parklarımızda, sahipsiz şekilde kendiliğinden büyüyen zeytinlerimizi değerlendirmek için bu çalışmayı başlattık. Fakat ağaçların sadece küçük bir kısmında hasat yapıyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde kalan ağaçları Bornovalının toplaması için bırakıyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri de işleyerek sofralık zeytin haline getirecek ve yine ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız""dedi.