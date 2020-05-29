Bornova'da sahte etil alkol operasyonu

Bornova ilçesinde, imalathaneye dönüştürülen bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 1008 şişe sahte etil alkol ile bidonlar ve tank içinde toplam 790 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Bornova'da sahte etil alkol operasyonu
29 Mayıs 2020 Cuma 11:30

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Işıkkent Mahallesi'nde sanayi sitesinde bulunan bir depoda, sahte etil alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon yapan ekipler, piyasaya sürülmeye hazır 1008 şişe sahte etil alkolün yanı sıra 5 litrelik bidonlarda ve tankta toplam 790 litre sahte etil alkol ele geçirdi. Ekipler, 810 boş şişe, 350 plastik bilyeli kapak, 200 metal bilyeli kapak, 380 taklit etiket ve çeşmeli tanka da el koydu. Aynı suçtan 4 suç kaydı olduğu belirlenen Özgür O. ve Suriyeli Muhanned H. ve yaşları 18'den küçük Suriye uyruklu M.E.A. ve H.A.M. de gözaltına alındı.

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