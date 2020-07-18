Bornova'da silahlı kavga: 3 yaralı

Bornova'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. 

Bornova'da silahlı kavga: 3 yaralı
18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:05

Alınan bilgiye göre, Kıvanç Caddesi'nde seyyar satıcı A.B. (36) ile taksi şoförü C.D. (54) ve yeğeni R.D. (30) arasında yer tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.B'nin tabancayla ateş ettiği C.D. ve R.D. de yaralandı. Yaralı amca, yeğeni ile A.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

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