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Bornova'da su taşıyan TIR kaza yaptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola savrulurken, iki araçta da hasar meydana geldi

Bornova'da su taşıyan TIR kaza yaptı
19 Nisan 2021 Pazartesi 09:28

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7240 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Kılıçtaş (52), yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kullandığı 06 BYL 944 plakalı TIR’ın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yolun sağ tarafında park halindeki beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola saçıldı. Sürücü Kılıçtaş kazayı yara almadan atlatırken, TIR ve beton mikserinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Kılıçtaş, "İstenmeyen bir sebepten dolayı araba kontrolümden çıktı. Yağışta kaydı, bizde bir şey yok Allaha şükür" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kaza #tır kazası
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