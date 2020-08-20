Bornova'da şüpheli ölüm

Bornova'da bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle evde ölü bulundu. İddiaya göre, Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan D. ile alkol aldı.

Bornova'da şüpheli ölüm
20 Ağustos 2020 Perşembe 10:57

Kadın daha sonra, Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi. Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel’in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini ve kolunun kopma noktasına geldiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Serkan D’yi gözaltına aldı. Yüksel’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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