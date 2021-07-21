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Bornova'da tarıma destek: Çiftçi üretsin, biz alırız

S.S. Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Genel Kurulu, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un katılımıyla Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Üretimin önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Siz yeter ki üretin. Biz Bornova Belediyesi olarak ürünlerinizi satın almaya hazırız" dedi

Bornova'da tarıma destek: Çiftçi üretsin, biz alırız
21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:33

Mevcut Başkan Göksel Eralp'in güven tazelediği genel kurulda 3 yıl görev yapacak ve güçlendirilerek sayısı beşe çıkarılan yönetim kurulunda Çiçekli Muhtarı Zeki Güler, Yaka Muhtarı Nedim Sel, Karaçam Muhtarı Yaşar Göktaş ve Kayadibi'nden Hasan Güleşçi yer aldı.                                  

Kendi ürettiğimizi kullanalım

Yeni seçilen kooperatif yönetimine başarılar dileyen Başkan İduğ, pandemi döneminde üretmenin, tarımın, kooperatifçiliğin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyanın gördüğünü ifade ederek, "Bornova Belediyesi olarak tarım alanında önemli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Kınalı Bornova Bamyası'nın, Bornova Misket Üzümü'nün coğrafi işaret tescilini aldık. 12 köy yerleşimimizdeki üretime büyük önem veriyoruz" dedi.

Kooperatif üyesi çiftçilere seslenen Başkan İduğ, "Yakaköy ve Çiçekliköy'deki 72 kahvaltı salonu tüm ürünlerini dışarıdan satın aldığını gördük. Ne yazık ki yumurtadan reçele, sütten kaymağa herşey dışarıdan alınıyor. Köy ekonomisini geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da üretime katkı sağlayarak yapabiliriz. Böylece köyden kente göçü engelleyebiliriz. 12 köyümüzde kim ne üretiyorsa bize getirsin satın alalım. Bir kilo, 10 kilo, 100 kilo hiç farketmez. Biz bunları alacak ve satacak güce sahibiz. Siz yeter ki üretin. Kooperatifimizle el ele olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etiketler; #bornova #bornova belediyesi #Mustafa İduğ #tarım
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