Bornova'da taşlı sopalı kavga

İzmir Bornova'da depremde yıkılan binanın demirleri için hurdacı 2 grup arasında kavga çıktı

Bornova'daki kavga önceki gün saat 18.00 civarında Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Deprem nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan bina enkazına gelen 2 farklı grup enkazdaki demirleri toplamak istedi. 2 grup da kendisi demirleri almak isteyince kavga çıktı. Kadın ve çocukların da bulunduğu kavgada taraflar birbirine taş attı ve sopa ile saldırdı. Kavga, polisin olay yerine gelmesi ile sonlanırken, olayda iki kişinin isabet eden taşlar nedeniyle yara aldığı öğrenildi.



Kavgayı gören Berfin Güzelsoy yaptığı açıklamada, "Birbirlerine adeta savaş açtılar. Enkazdan aldıkları taşlarla saldırdılar. Attıkları taşlar, çok büyüktü. İki kişinin kafası yarıldı. Çevredeki insanların mallarına da zarar geldi. Taşlar arabalara ve dükkanlara kadar ulaştı. Kentimizin adını kötüye çıkarttılar. Birbirlerine taş atarken dans edip eğleniyorlardı. Çok garip bir kavgaydı" dedi.