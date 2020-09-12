Bornova'da terör örgütü PKK/KCK üyesi sahte kimlikle yakalandı

Bornova'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olan ve 7 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Bornova'da terör örgütü PKK/KCK üyesi sahte kimlikle yakalandı
12 Eylül 2020 Cumartesi 10:11

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişinin Bornova'da saklandığı bilgisine ulaştı. Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak, silahlı terör örgütüne üye olma, devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten öldürme gibi suçlardan 7 aranma kaydı bulunan S.K'yi başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.  

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