Bornova'da tombala operasyonu

Bornova'da çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 61 kişiye işlem yapıldı.

Bornova'da tombala operasyonu
26 Aralık 2019 Perşembe 11:41

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Naldöken mahallelerindeki 2 ayrı çay ocağında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskınlarda 61 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı. Tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konurken, işletme sahipleri M.S.F ve M.B. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
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