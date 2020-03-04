Bornova'da toplu sözleşme sevinci

Bornova Belediyesi'nde 127 kadroluyu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Çalışanların maaşlarına yıllık enflasyon oranlarının üzerinde zam öngörülen ve tüm sosyal haklarının korunarak daha da genişletildiği sözleşmeye, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Belediye- İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan ile 6 Nolu Şube Başkanı Veysel Aygiray imza attı. Sadece çalışanların değil, halkın memnuniyeti düşünen, performans ve verimliliği ön planda tutan bir anlayışla görev yaptıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, "Biz çalışanımızın hakkını vereceğiz ki onlar da işlerini daha iyi yaparak vatandaşa hizmet etsin. İşçilerimiz aldıkları ücret kadar sabah evden çıktıkları gibi evlerine dönmesi, yani iş güvenliği de bizim için önemli. Çünkü biz 'Önce İnsan' diyoruz. Bornova Belediyesi'ni bu ilke ile yönetiyor ve çalışıyoruz. Bu sözleşme Bornovamıza ve işçilerimize hayırlı olsun"diye konuştu. Başkan İduğ'nun işciye ve emeğe bakışının herkes tarafından takdir topladığını belirten Belediye- İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan ise "Keşke Türkiye'deki tüm belediye başkanlarımız sizin gibi olsa. Toplu sözleşmenin her iki tarafın istediği şekilde sonuçlanması ve iş başarısının sağlanması çok önemli. Siz bizlere isteğimizi verdiniz. Bizim bundan yapmamız gereken Bornova'ya en iyi şekilde hizmeti etmek" dedi.

