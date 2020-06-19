Bornova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bornova'da takla atan otomobilden yola savrulan kişi hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.

Bornova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
19 Haziran 2020 Cuma 11:34

Kemalpaşa Caddesi Ambarlar Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ANL 528 plakalı otomobil yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Bu sırada araçta bulunan Salih Yılmaz (23) dışarı savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada Yılmaz'ın beraberindeki Samet Polat (22) da hafif yaralandı. Polat, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobili kimin kullandığını tespit etmek için Samet Polat'ın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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