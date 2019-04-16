Bornova'da turnikeler de kaldırıldı

Personele güven esaslı çalışma dönemini yüz okuma sistemini kaldırarak başlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, vatandaşların belediyeye giriş çıkışları sırasında kullandıkları turnikeleri de kaldırdı. Başkan İduğ, "Bornova hepimizin. Bornova Belediyesi hepimizin. Gizlimiz saklımız yok. Kapımız halkımıza her zaman sonuna kadar açık" dedi.

Binalardan sökülen geçiş turnikelerinin Bornova Belediyesi'ne ait statlarda kullanılacağı belirtildi. Personele güven esaslı çalışma dönemini yüz okuma sistemini kaldırarak başlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, vatandaşların belediyeye giriş çıkışları sırasında kullandıkları turnikeleri de kaldırdı. Hem başkanlık girişi, hem de vatandaşın pek çok işlemini yaptırmak üzere geldiği müdürlüklerin yer aldığı ana hizmet binasının girişindeki turnikeler söküldü. Ana geçişlerin olduğu bu bölümler geniş bir görünüme kavuştu. Giriş-çıkışlar daha kolay bir hale getirildi.

Bornova hepimizin

Daha önce çalışanların kullandığı yüz okuma sistemini kaldırdıklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "İş arkadaşlarımızın duyduğu rahatsızlık gibi vatandaşlarımız da turnike geçişlerinden pek memnun değildi. Biz de hiç düşünmeden bu sistemi iptal ettik. Bornova hepimizin. Bornova Belediyesi hepimizin. Gizlimiz saklımız yok. Kapımız halkımıza her zaman sonuna kadar açık" diye konuştu.