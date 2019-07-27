Bornova'da üretici kadın pazarları kurulacak

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ilçedeki kadın üretim kooperatiflerinin üyeleri ve el emekleriyle üretim yapan kadınlarla bir araya geldi. Bornova Belediyesi Büyük Park içinde ki Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Başkan İduğ, Evka-4'teki Şahin Tepesi Kafeterya'nın Kadın Kooperatifi'ne tahsis edileceğini belirterek, "Pazaryerleri her Perşembe günü sadece üretici kadınların ürettikleri ürünleri satabilmeleri için özel olarak açılacak. Kadınlarımız burada ücretsiz olarak yerlerini alacak" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kadın üretimini desteklemek için başlattığı çalışmalar kapsamında ilçede faaliyet gösteren kadın üretim kooperatiflerinin üyeleri ve el emekleriyle üretim yapan kadınlarla bir araya geldi. Başkan İduğ, Bornova Belediyesi Büyük Park içinde ki Kültür Merkezi'ndeki toplantıda hem Bornova Belediyesi'nin kadın üretimini arttırmaya yönelik anlayışını anlattı hem de kadınların beklenti ve görüşlerini dinledi.

Kadın üreticilere mekân müjdesi

Kadınların ekonomik güçlerini kazanıp kendi ayaklarının üzerinde durmasının önemine değinen Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak kadınların bu mücadeleyi verip başarılı olabilmesi için destek projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Başkan İduğ toplantıda söz alarak yaptıkları üretimleri ve ihtiyaçlarını anlatan kadınlara, "önümüzdeki beş yıl boyunca ne üretmek isterseniz Bornova Belediyesi sizin yanınızdadır" dedi. Başkan İduğ, Bornova Kadın Üretim Kooperatifi'nin aidatlarını sembolik bir seviyeye indirip üye sayısını arttıracaklarını belirterek, Evka-4'teki Şahin Tepesi Kafeterya'nın Kadın Kooperatifi'ne tahsis edileceğini açıkladı.

Ücretsiz yer alacaklar

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova'daki kapalı pazaryeri sayısını 16'dan 25'e çıkaracaklarını söyleyerek, "Pazaryerleri her Perşembe günü sadece üretici kadınların ürettikleri ürünleri satabilmeleri için özel olarak açılacak. Kadınlarımız burada ücretsiz olarak yerlerini alacak" diye konuştu.

Hepatit farkındalığı için anlamlı çağrı

Başkan İduğ, 28 Temmuz Dünya Hepatit Farkındalık Günü öncesinde, hepatite karşı verilen mücadeleye desteği arttırmak amacıyla toplantıya katılan kadınlara sarı çiçek dağıttı. Hepatitin Türkiye'de hâlâ çok ciddi bir hastalık olduğunun altını çizen Başkan İduğ, farkındalığı arttırmak için konunun önemini herkesin birbirine anlatması gerektiğine dikkat çekti.