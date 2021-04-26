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Bornova'da üreticiye yerinde eğitim

Tarımsal alanda yaptığı çalışmalarla fark yaratan Bornova Belediyesi, pandemi süresince on-line olarak verdiği kursların ardından yerinde eğitimlerle çiftçiye destek olmaya başladı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri ilk olarak Çiçekli ve Yaka Mahallesi’nde üreticilerin sorunlarını dinleyip, çözüm önerilerini aktardı

Bornova'da üreticiye yerinde eğitim
26 Nisan 2021 Pazartesi 11:00

Bağ, bahçe ve tarlalarda incelemelerde bulunan  Ziraat Müdendisleri; Anıl Ayvaz ve Sedat Alperoğlu tohum ekimi, fide ve fidan dikiminden hasada kadar geçen sürede budama, toprak işleme, aşılama, sulama ve ilaçlama gibi konularda teknik bilgiler verdi. Üreticilerden gelen taleplere göre yerinde incelemeler yayıp, hangi yöntemleri kullanmaları gerektiğini anlattı.

Tarımsal desteğe engel yok

Örnek çalışmaya Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer de katıldı. Pandemi döneminde yerel üreticiye yönelik yüzyüze eğitimlere ara vermek zorunda kaldıkları ifade eden Taşer, “Tarımsal desteğe engel yok. Çiftçimizin rekoltesini arttırmak, tüketiciyi doğal ve sağlıklı ürünlerle buluşturmak adına çalışmalarımız sürüyor. Çiçekli ve Yaka Mahalleri’nde  başladığımız çalışma, tarımsal faaliyetleri ile öne çıkan 12 eski köy yerleşimimizin tamamında gerçekleşecek” diye konuştu.

                                            

Yerel üretici memnun

Yerel üreticiler de Bornova Belediyesi’nin tarımsal alanda yaptığı çalışmalar ve verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi.

Fidan Canlar(55) – Kiraz ve sebze üreticisi

“Yakaköy’de 5.5 dönüm kiraz bahçem var. Aynı zamanda sebze de yetiştiriyorum. Bu bölgelerde tarımsal faaliyetlerin sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bornova Belediyesi’nin bu alanda bizlere destek vermesinden çok memnunum. Ziraat Mühendisi arkadaşlarımız mevcut tarım alanlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz için faydalı bilgiler veriyor. Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum”

Mustafa Alphan(68) – Zeytin ve kiraz üreticisi

Benim Çiçekli’de kiraz bahçem ve zeytinliğim var. Ağaçlarımızda çeşitli hastalıklar var. Üreticiler olarak bilgi sahibi olmadığımız pek çok konuda Belediyemizin bize destek vermesi çok güzel. Ziraat mühendisi arkadaşlar sağolsun birebir şekilde ilgileniyorlar”

Etiketler; #bornova belediyesi #tarım #bornova #çiftçi
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