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Bornova'da üretilen ürünler, ihtiyaç sahiplerine verilecek

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Kışa Hazırlık Mutfak Atölyeleri etkinlikleri bu kez ihtiyaçlı aileler için yapıldı. Bornovalılar peynirden turşuya, erişteden reçele kadar birçok farklı ürünün evde yapım tekniklerini öğrenirken, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Düzenlediğimiz atölyelerle Bornovalılara eğitim verirken hazırlanan ürünleri de ihtiyaçlı ailelere dağıtacağız” dedi

Bornova'da üretilen ürünler, ihtiyaç sahiplerine verilecek
17 Ekim 2022 Pazartesi 14:42

Evka-3’te bulunan Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi’nde gerçekleşen eğitimlerle Bornovalılara doğal ve sağlıklı gıda tüketimi konusunda bilinçlendirme, israf etmeme ve ev ekonomisine katkı sağlama konularında bilgiler verildi. Alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen derslerde peynir ve erişte yapımı gösterildi. Taze meyve ve sebzelerinden de turşu, zeytin ve reçel yapımı öğretildi. Katılımcılar anlatılan tekniklerle kışlık ürünleri hazırlarken, kullandıkları meyvelerin kabuklarından da sirke ve pestil yapmayı öğrendi.

Doğal ürünler

Evde yapılan ürünlerin sağlıklı ve doğal olmasının yanında ekonomikte olduğuna vurgu yapan Başkan İduğ, “Günümüzde herkes doğal ürünlere yönleniyor. Evde yapılan ürünler sağlıklı ve doğal olmasının yanında aynı zamanda ekonomikte oluyor. Bizde düzenlediğimiz atölyelerle özellikle kadınlara bunları nasıl yapmaları gerektiğini, doğru yöntemlerin neler olduğunu öğretiyoruz” diye konuştu

Etiketler; #izmir #bornova #kış
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