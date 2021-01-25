Bornova'da yangın: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de çıkan bir yangında evde mahsur kalan 2 kişi kurtarldı.Ancak hastaneye kaldırılan iki kişiden biri hayatını kaybetti

Yangın İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 20.30 sıralarında 4 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.

Yangını göre komşular durumu hemen itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının olduğu yere gelen itfaiye ekipleri, eve girerek mahsur kalan 27 yaşındaki Sevgi Uludağ ve Mustafa Karaoğlan'ı dışarıya çıkardı.

Yaralı olarak evden çıkartılan iki kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra Sevgi Uludağ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Karaoğlan ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uludağ'ın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Karaoğlan'ı ise sağlık durumu iyi.

Yangının sobadan çıktığı tahmin edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın yarım saatte söndürüldü. Ancak evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.