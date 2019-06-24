Bornova'da yangın

Bornova'da ormanlık alanda iki ayrı bölgede yangın meydana geldi

Bornova'da yangın
24 Haziran 2019 Pazartesi 10:58

Bornova'da, farklı iki noktadan çıkan orman yangını, orman ekiplerince yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bilinmeyen nedenle saat 15.30 sıralarında, Bornova Gökdere mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
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