Bornova'da yeni araçlar hizmete girdi

Bornova Belediyesi'nin geçtiğimiz ay sonunda hizmet filosuna kattığı 68 yeni araç ve iş makinesi, daha temiz ve yeşil bir Bornova için etkin şekilde kullanılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren araç ve iş makineleri sayesinde ilçenin sokakları daha hızlı bir şekilde temizleniyor, çöpler de yine aynı hızla toplanıyor. Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış yerli malı araçlar ile hem sokaklar yıkanıyor, hem de parklar ve bahçelerin sulaması yapılabiliyor. Peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Kamu kaynaklarının vatandaşa daha iyi hizmet sunma ve daha fazla yatırım yapma yolunda etkin ve verimli kullanılması gerektiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Tamamı belediyemizin öz malı olan yeni ve en az 10 yıl kullanabileceğimiz araçlarımız ile Bornova'nın dört bir yanında hizmet üretiyoruz. İlçemizin sokakları daha temiz, park ve bahçeleri daha yeşil olsun istiyoruz. Tüm çabamız daha yaşanabilir bir kent yaratmak" diye konuştu.