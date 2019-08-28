Bornova'da yol çalışması

Bornova Belediyesi, daha konforlu bir ulaşım için yolları yeniliyor. Yaz aylarının başında onarım gerektiren yollarda yama çalışmaları başlatılırken ilçenin tamamındaki asfalt hamlesi de sürdürüyor.

Aralık ayına kadar yenilenen yolların alanı 45 bin metrekareyi bulacak. Bunun yanı sıra 95 bin metrekare kilit parke taş yol yapımı ve yenilemesiyle 1500 metreküplük beton yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Pınarbaşı, Işıkkent, Doğanlar, Çamdibi, Yeşilova, Altındağ, Erzene ve Kızılay mahallerinde asfalt serme çalışmaları, Kazım Dirik, Kavaklıdere, Birlik, Mevlana, Koşukavak, Eğridere, Laka ve Ergene mahallelerinde kilit parke taş ve beten yol çalışmaları devam ediyor. Pınarbaşı, Kızılay, Çamdibi ve Erzene mahallelerinde asfalt serme çalışmalarının yanı sıra parke taş döşeme çalışmaları da yapılıyor.

En çok ihtiyaç duyulan noktalardan başlatılan çalışmalarda, 10 bin tona yakın asfalt kullanılacak. Bunun yanında 95 bin metrekare parke taş yol yapım ve yenileme çalışmaları ile 1500 metreküp beton yol imalatı çalışmaları da devam ediyor.

Sağlıklı ve konforlu ulaşım için

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sağlıklı ve konforlu bir ulaşımın sağlanmasının önemine dikkat çekerek, "Bu nedenle yollarımızı sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için hemen çalışmaya başladık. Önce yamalarla acil sorunları çözdük. Şimdi de Aralık ayının ortalarına kadar sürecek çalışmalarla en çok ihtiyaç duyulan yerlerde yollarımızı yeniliyoruz" dedi. n Duygu Miçooğulları

Fotoğrafaltı: Bornova Belediyesi, daha konforlu bir ulaşım için yolları yeniliyor.