Bornova'daki 5 köyün su sorunu çözüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova’daki Karaçam Göleti’nde kurulan içme suyu arıtma tesisinin yapımını tamamladı. Böylelikle kuyu suları ile beslenen 5 mahalle, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu

İZSU Genel Müdürlüğü, Bornova’nın yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için Karaçam Göleti’nin suyunu “içme suyu” haline getirecek arıtma tesisinin yapımını tamamladı. Göletteki su, inşa edilen 1,5 kilometrelik iletim hattı aracılığıyla tesise iletilecek.

5 bin 600 metrekarelik alanda kurulan ve yaklaşık 7 milyon liraya mal olan 500 bin metreküp kapasiteli tesis, Kayadibi, Karaçam, Beşyol, Çiçekliköy ve Yakaköy mahallelerinin yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayacak.