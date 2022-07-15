ESKİ EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ESKİ EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
0
CAN DOSTLARA ÖZEL BAKIM!
CAN DOSTLARA ÖZEL BAKIM!
0
ESHOT KENDİ YEDEK PARÇASINI ÜRETİYOR
ESHOT KENDİ YEDEK PARÇASINI ÜRETİYOR
0
VAKA SAYISI ARTIYOR!
VAKA SAYISI ARTIYOR!
0
banner776

Bornova'daki cinayetle ilgili 2 kişi yakalandı!

İzmir'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerinin girdiği dairede bacağında kesici- delici alet izine rastlanılan Tugay Bekdemir'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 1'i kadın 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Cinayet şüphelisi 2 kişi, polisin saklandıkları eve baskın yaptığısırada kaçmaya çalışırken yakalandı

Bornova'daki cinayetle ilgili 2 kişi yakalandı!
15 Temmuz 2022 Cuma 08:41

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden 8 Temmuz'da kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar, saat 20.00 sıralarında polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, girdikleri evde Tugay Bekdemir'in cesediyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in, bacağından kesici- delici bir alet ile yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise 3 günlük olduğu değerlendirilirken, bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tugay Bekdemir'in cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Tugay Bekdemir'i ölümüne neden olan kesici-delici aletin evde bulunamaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet kuşkusuyla çalışma başlattı. araştırma yapan polis, Tugay Bekdemir'in ölü bulunduğu evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında Bekdemir'in, D.K. ile İ.K. ile görüştüğü tespit edildi. Harekete geçen polis, şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi 7058 sokakta saklandığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin yakalanması için söz konusu adrese giden polis, 1'i kadın olmak üzere 2 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #ölüm #cinayet
Önceki Haber
Soykırım unutulmasın diye 85 kilometre yürüdüler
Sonraki Haber
Kedi ve köpekler artık vitrinden değil katalogdan satılacak!
Karabağlar'da sokak hayvanları hem kısırlaştırılıyor hem tedavi ediliyor
Karabağlar'da sokak hayvanları hem kısırlaştırılıyor hem tedavi ediliyor
0
İzmir'deki cinayetin sırrı çözüldü! Öldürdükten sonra oğlunu aramış ve...
İzmir'deki cinayetin sırrı çözüldü! Öldürdükten sonra oğlunu aramış ve...
0
Urla'da taşkınları bitirecek çalışma!
Urla'da taşkınları bitirecek çalışma!
0
ESHOT kendi yedek parçalarını üreterek tasarruf yapıyor
ESHOT kendi yedek parçalarını üreterek tasarruf yapıyor
0
Şimdi de Bergama'da yangın çıktı! Alevler fabrikaya sıçradı!
Şimdi de Bergama'da yangın çıktı! Alevler fabrikaya sıçradı!
0
Dikili'nin cennet koyları yapılaşmaya açılıyor!
Dikili'nin cennet koyları yapılaşmaya açılıyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.