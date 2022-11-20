Bornova'daki Tarihi Büyük Çarşı projesi tamamlandı. Esnaf durumdan memnun

Bornova Belediyesi, Tarihi Büyük Çarşı'yı cazibe merkezi haline getirmek için desteklerini sürdürüyor. Çarşı'daki üst örtü ve aydınlatma projesi tamamlanırken, Başkan Mustafa İduğ da çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaf, gerçekleştirilen projenin böyleyi canlandıracağını belirterek Başkan'a teşekkür etti

Bornova Belediyesi'nin, ilçenin sembol alanlarından biri olan Tarihi Büyük Çarşı'yı güneşten koruyup geceleri de ışıl ışıl olmasını sağlayan tente ve aydınlatma projesi esnaftan tam not . Sokak İyileştirme Projesi kapsamında Tarihi Büyük Çarşı'da sokakların üzeri kapatılarak estetik bir görünüm sağlanırken, ticari hareketliliğin artmasının da hedeflendiği çalışma kapsamında geceleri de ışıl ışıl bir sokak görünümü elde edildi. Beğeniyle karşılanan Proje, esnafın talepleri doğrultusunda genişletilerek Çarşı'nın geneline yayılacak.

Esnaf da vatandaş da memnun

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ yapılacak çalışma öncesi esnafla bir araya geldiklerini ve onların görüşleri doğrultusunda projeyi şekillendirdiklerini belirterek, "Proje tamamlandığında da hemen esnafımızın yanına geldim. Esnafımızın hem üst örtüden hem de aydınlatmadan duyduğu memnuniyeti dile getirmesi bizi mutlu etti. Bu tarihi alan Bornova'ya yakışır hale geldi" dedi.