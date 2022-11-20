BÜYÜK AŞK BİTTİ!
BÜYÜK AŞK BİTTİ!
0
DİKKAT! YEMEKTEN SONRA İÇMEYİN!
DİKKAT! YEMEKTEN SONRA İÇMEYİN!
0
DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
0
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
0

Bornova'daki Tarihi Büyük Çarşı projesi tamamlandı. Esnaf durumdan memnun

Bornova Belediyesi, Tarihi Büyük Çarşı'yı cazibe merkezi haline getirmek için desteklerini sürdürüyor. Çarşı'daki üst örtü ve aydınlatma projesi tamamlanırken, Başkan Mustafa İduğ da çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaf, gerçekleştirilen projenin böyleyi canlandıracağını belirterek Başkan'a teşekkür etti

Bornova'daki Tarihi Büyük Çarşı projesi tamamlandı. Esnaf durumdan memnun
20 Kasım 2022 Pazar 10:04

Bornova Belediyesi'nin, ilçenin sembol alanlarından biri olan Tarihi Büyük Çarşı'yı güneşten koruyup geceleri de ışıl ışıl olmasını sağlayan tente ve aydınlatma projesi esnaftan tam not . Sokak İyileştirme Projesi kapsamında Tarihi Büyük Çarşı'da sokakların üzeri kapatılarak estetik bir görünüm sağlanırken, ticari hareketliliğin artmasının da hedeflendiği çalışma kapsamında geceleri de ışıl ışıl bir sokak görünümü elde edildi. Beğeniyle karşılanan Proje, esnafın talepleri doğrultusunda genişletilerek Çarşı'nın geneline yayılacak.

Esnaf da vatandaş da memnun

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ yapılacak çalışma öncesi esnafla bir araya geldiklerini ve onların görüşleri doğrultusunda projeyi şekillendirdiklerini belirterek, "Proje tamamlandığında da hemen esnafımızın yanına geldim. Esnafımızın hem üst örtüden hem de aydınlatmadan duyduğu memnuniyeti dile getirmesi bizi mutlu etti. Bu tarihi alan Bornova'ya yakışır hale geldi" dedi.

Etiketler; #bornova belediyesi #büyük çarşı #izmir haber
Önceki Haber
Zamlar sonrası faturasını ödeyemediği için kaç kişinin elektriği kesildi? Bakan Dönmez açıkladı...
Sonraki Haber
İzmir'de 500 kişi CHP'ye katıldı. Soyer: Sıkın dişinizi çok az kaldı
İzmir'de feci kaza: Taklalar atan otomobilde can verdi
İzmir'de feci kaza: Taklalar atan otomobilde can verdi
0
'Kadına şiddeti' kullanıp 121 kişiyi dolandırdılar!
'Kadına şiddeti' kullanıp 121 kişiyi dolandırdılar!
0
2 kişinin öldüğü olayda tutuklanıp tahliye olmuştu. Yine ölümlü kavgadan aranıyor!
2 kişinin öldüğü olayda tutuklanıp tahliye olmuştu. Yine ölümlü kavgadan aranıyor!
0
Dikkat çeken karar! 6 bin 330 euroluk ilacı SGK ödeyecek
Dikkat çeken karar! 6 bin 330 euroluk ilacı SGK ödeyecek
0
İzmirlilere kötü haber! Gevrek, boyoz, kumru zamlandı!
İzmirlilere kötü haber! Gevrek, boyoz, kumru zamlandı!
0
İzmir'de gelinlik fuarı IF Wedding Fashion ne zaman düzenlenecek? Tarih açıklandı
İzmir'de gelinlik fuarı IF Wedding Fashion ne zaman düzenlenecek? Tarih açıklandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.