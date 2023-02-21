Bornova'dan depremzedelere psikolojik destek

Bornova Belediyesi, deprem sonrasında ihtiyaç duyanlara psikolojik destek başlatıyor. Ücretsiz Bireysel Danışmanlık Hizmeti'nden, bölgeden gelerek Bornova'ya yerleşenlerin yanı sıra yaşananlardan duygusal açıdan olumsuz etkilenen Bornovalılar da faydalanabilecek.

Bornova'dan depremzedelere psikolojik destek
21 Şubat 2023 Salı 10:42

Belediye bünyesindeki uzmanlar, depremden etkilenerek Bornova'ya gelenleri kaldıkları yerde ziyaret ederek gelecek talep doğrultusunda randevu oluşturarak görüşme yapacak. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yaşadıkları felaket ve gelecek için hissettikleri belirsizlik duygusunu atlatmalarında yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için de uzmanlarımız onlarla görüşerek durumlarını yakından takip edecek" dedi.

Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdüren ve ilçeye gelen depremzedelere tesislerini açan Bornova Belediyesi, psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti vermek için de çalışma başlattı. Ücretsiz olarak verilecek olan Bireysel Danışmanlık Hizmeti,  talep eden depremzedelerle birlikte ilçede yaşayan ve deprem korkusu olan vatandaşlara da sağlanacak. Hizmet kapsamında belediyede görev yapan 2 psikolog ve 1 aile danışmanı depremzedelerin kaldığı tesisleri gezerek birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Gelen talepler doğrultusunda da randevu oluşturacak.

Görüşmeler, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi ve Çamdibi Kadın Danışma Merkezi'nde yapılacak. Yapılan çalışma ile depremin oluşturduğu zorluklar ve stresle baş etmekte zorlanan yetişkinlerin yaşadıkları süreci psikolojik olarak en az hasarla atlatmaları amaçlanıyor.

'Zor günleri dayanışma ile aşacağız'

Ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile aşacağız. Başta depremden etkilenen vatandaşlarımız olmak üzere herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyemizde çalışan psikolog ve aile danışmanı arkadaşlarımız deprem bölgesinden ilimize gelen depremzedeler ile depremden etkilenen Bornovalılar için ücretsiz psikososyal destek hizmeti verecekler. Ülkemizi derinden sarsan depremin toplumumuz üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak istiyoruz." dedi.

Belediyenin bu hizmetinden yararlanmak isteyenler, 0 232 999 29 29 numaralı dahili 2151-2152'yi arayarak telefondan bilgi ve randevu da alabilecek.

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