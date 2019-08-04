Bornova'dan 'garantili' destek

Bornova Belediyesi, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden ve ürünlerinin para etmemesinden dolayı zor günler yaşayan üreticilerin yardımına satın alma garantili üretim modeliyle yetişiyor. Bornova Belediyesi sonradan mahalle olan 12 köyde üretim potansiyelini belirlemek için tarım envanteri çalışmasını başlattı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, köy ziyaretlerinde çiftçilerin kendisine ilettiği ‘ürünlerini değerinde satamama’ sorununu tüm çiftçilere nefes aldıracak bir projeyle çözmek için çalışma başlattı. Belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Başkan İduğ’un talimatıyla 2014 yılında çıkan yasayla mahalle olan 12 köyde tarımsal üretim potansiyelini belirlemek için üretim envanteri oluşturuyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli Laka ve Eğridere mahallelerinde üreticilerle birebir görüşmeler yaparak 30 soruluk anket formlarını doldurmaya başladı.

Anket formunda Bornova’nın kırsal mahallelerinde üretim yapan çiftçilere, elde ettikleri ürün miktarından kullandıkları ekipmanların maliyetine, hangi yollarla satışını yaptıklarından elde ettikleri kazanca kadar pek çok farklı konuda 30 soru soruluyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, durum tespitinin yapılmasının ardından Bornovalı üreticilerin ürünlerine daha tohumlar toprağa düşmeden satın alma garantisi vereceklerini belirterek, “Tarımsal üretim ve köylünün kalkınması çok önemli. Köylülerimiz üretecek, biz satın alıp pazarlamasını yapacağız. Üreticilerin ürünlerini Bornova’daki semt pazarlarında belirli günlerde satabilmeleri için de bir sistem üzerinde çalışıyoruz” dedi.



