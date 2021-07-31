Bornova'dan yangınlara destek için ekipler yola çıktı

Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye devam ederken, Bornova Belediyesi dün akşam saatlerinde Muğla'da çıkan orman yangınlara destek vermek amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki araç, ekipman ve uzman personellerini yangın bölgesine gönderdi

Ülkede çıkan yangınların söndürülmesi için ellerindeki imkanlarla seferber olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor, bizde Bornova olarak araç,ekipman ve ilgili personellerimizi dün başlayan Muğla'daki yangın bölgesine çıkarttık. Yangınların söndürülmesi ve kontrol altına alınan bölgelerde soğutma işlemlerinin yapılabilmesi için tüm imkanlarımızla destek olmaya ve yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.