Bornova girişimcilik eğitimleri

Bornova Belediyesi, Habitat Derneği ve İzmir Ticaret Borsası iş birliği ile düzenlenen dijital eğitimler devam ediyor.

Farklı sosyal statüye sahip bireyler ve yerel işletmeler için eğitimde fırsat eşitliği sağlarken güçlü bir network yaratma hedefiyle başlatılan eğitim seferberliğinde İnternet reklamcılığından finansal risk yönetimine kadar yeni nesil girişimcilerin ihtiyaç duyduğu birçok konuda iş dünyasının önde gelen isimleri tecrübelerini kursiyerlerle paylaşıyor.

8 Eylül’de fırsatı yakalayan katılımcılar 24 Eylül’e kadar sürecek eğitimlerle start verilen eğitimlerle bugüne kadar İnternet Reklamcılığı, Çevrimiçi Güvenlik, Dijital Dünya’da Güvenlik ve Girişimciler için Finansal Okuryazarlık konularında kendilerini geliştirme iş dünyasının inceliklerini öğrenmeye devam edecek.

Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dijital eğitim seferberliği ile insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirerek, büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor.

24 Eylül’e kadar sürecek

Dijital eğitim seferberliği kapsamında Dijital Pazarlama eğitimi 17 Eylül’de, Kadın için Teknoloji eğitimi 18 Eylül’de, Mobil Fotoğrafçılık 23 Eylül’de ve Finansal Risk Yönetimi eğitimi ise 24 Eylül’de gerçekleştirilecek. Tamamı internet üzerinden düzenlenen eğitimlerin başvuru formuna habitatdernegi.org üzerinden ulaşmak mümkün.

Merkez olacak

Eğitimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ dijitalleşme ve inovasyon konularına verdikleri önemin altını çizerek “Yeni nesil belediyecilik anlayışımız çerçevesinde böyle bir eğitim çalışmasına ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Teknoloji alanında önemli bir alt yapıya sahip olan Bornova’yı Ege Bölgesi’nin inovasyon merkezi haline getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.