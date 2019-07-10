Bornova hayali ankete dönüştü

Başkan İduğ'dan demokratik katılımcı yönetim anlayışı Bornova Belediyesi, kent estetiğinden, çevre, sosyal ve ekonomik kalkınma projelerine kadar pek çok alanda atılım yapmak için harekete geçti

İlçenin 5 yıllık stratejik planının halkın ve tüm paydaşların görüş ve önerileriyle hazırlanacağını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Demokratik katılım modelinin en iyi örneklerinden birini vereceğiz. Gelin, Bornova'nın geleceğini birlikte planlayalım" çağrısı yaptı.

İnsan odaklı, katılımcı, yenilikçi ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet verdiklerini belirten İduğ, 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planın katılımcılığın esas alınarak, hazırlanacağını söyledi. Muhtarlar, akademisyenler, STK'ların da yer alacağı çeşitli toplantı ve organizasyonlarda istek ve önerileri alacaklarını belirten Başkan İduğ, şunları söyledi:

Fikirler bizim için önemli

"Bornova'da sosyal ve ekonomik kalkınma, sürdürülebilir çevre ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı, kentsel dönüşüm, kent estetiği, çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli ve fırsat eşitliğini sağlayan eğitim, spor, turizm başta olmak gibi pek çok konu başlığı stratejik planlarımızda yer alıyor. Nüfusu yarım milyonu bulan Bornova'nın geleceğini birlikte çizmeyi ve herkesin projelere katkıda bulunmasını istiyoruz. Bornova'da yaşayan, çalışan, sosyalleşen herkesin fikri ve önerisi çok önemli. İlçemizin nüfusu yaklaşık 500 bin ancak özellikle kış dönemlerinde üniversiteliler ve çalışanlarla 1 milyona yakın kişi Bornova'da gününü geçiyoruz. Onların da fikirleri bizim için çok önemli ve katkılarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın karar alma süreçlerine katılımı için şeffaf ve güçlü tüm iletişim kanallarını aktif kullanıyoruz. Hazırlanan anket çalışmamız, internet sitemizde yer aldı, katılımı arttırmak için sosyal medya üzerinden duyuruları yapılıyor. Halkımız bu anket üzerinden "Nasıl bir Bornova hayal etiklerini" özgürce anlatabilir. Geniş katılım ve uzlaşı ile sağlıklı ve uygulanabilir bir stratejik planını hazırlayacağız" dedi.

Turizmden kentsel dönüşüme, kültürden çevreye, spordan ulaşıma pek çok konudaki anket soruları ile katılımcıların görüş ve önerileri "anket.bornova.bel.tr" adresi üzerinden alınıyor. En önemli sorunların ve öncelikli hangi hizmetlerin sunulması gerektiği sorularının da yer aldığı ankete, yoğun katılım bekleniyor. 2020-2024 faaliyet döneminde rehber edilecek plan, Eylül 2019 meclisinde gündeme alınıp, görüşülecek.