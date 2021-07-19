Bornova istihdam projesinde vites büyüttü

Bornova Belediyesi 2019 yılı sonunda hayata geçirdiği ve yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağladığı Altın Bilezik Projesi’nin ofisi yeni yerine taşındı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Ana Hizmet Binası’nın yanı başına taşıdıkları ofis sayesinde daha profesyonel şekilde hizmet vererek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sundukları iş olanaklarını arttıracaklarını söyledi

Bornova Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Altın Bilezik Projesi’nin ofisi Büyükpark’ta bulunan Gençlik Merkezi’ndeki yerinden Bornova Belediyesi’nin Ana Hizmet Hizmet Binası yanına taşındı. Daha geniş ve konforlu olan ofiste görevli personel sayısı 5’ten 10’a çıkarılacak. Bu personellerden 3’ü saha elemanı olarak çalışacak. Engelli vatandaşlar için erişimi daha kolay ofiste kağıt kullanılmayacak. Geliştirilen teknolojik imkanlar sayesinde cv girişleri, kurs ve eğitim başvuruları tamamen on-line olarak alınacak.

İstihdama katkı koyuyoruz

2019 yılı sonunda hayata geçirdikleri proje sayesinde 2 bin kişiye iş imkanı yarattıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Altın Bilezik iş arayanlar kadar işçi arayanların da başvurduğu bir adres oldu. Pek çok sektörle işbirliği içinde meslek kursları da açtığımız projemiz, en çok çok ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirme konusunda da önemli bir misyona sahip. Yeni ofisimizde teknolojik imkanlarımız ve sayısını arttıracağımız personelimizle daha verimli şekilde çalışacağız. Tam anlamıyla profesyonel şekilde hizmet vererek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunduğumuz iş olanaklarını arttırmayı hedefliyoruz. Bornova Belediyesi olarak istihdama katkı koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin vizyon projesi

Bornova Belediyesi Türkiye’nin En Vizyon Projesi Ödülü’nü alan Altın Bilezik Projesi Türkiye’nin en önemli sorunlarından olan istihdam sorunun çözümüne katkı koymak için hayata geçirildi. İş arayanlarla işçi arayanların taleplerini yapay zeka ile eşleştiren bir program üzerinden yürütülen projenin web sitesi olan Bornova Kariyer üzerinden Türkiye’de ilk kez on-line iş görüşmeleri yapılıyor. kariyer.net ile ortak çalışan ilk belediye olarak iş arayanlara bölgedeki kariyer.net ilanlarına ulaşma imkanı da sunuluyor. Canlı destek ve watsapp hattı, cv doldurma ve iş görüşmelerinde neler dikkat edilmesi gerektiğini anlatan eğitim videoları, tanınmış insan kaynakları uzmanları yapılacak söyleşiler, çalışmaların daha da hızlı yürütülmesine olanak tanıyor. İş arayanlar Bornova Kariyer’de oluşturdukları Cv'leri ile kariyerlerini profesyonel olarak yönetme şansı elde ediyor. Bornova Kariyer kullandığı teknolojisi ile firmaların en doğru adaya ulaşmalarını sağlarken zaman ve emekten tasarruf sağlıyor.

Altın Bilezik Projesi kapsamında, sanayi siteleri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumlarla da işbirliği yapılarak, özellikle ara eleman yetiştirmek üzere meslek kursları düzenleniyor. Kaybolmaya yüz tutan meslekleri yaşatmak için usta-çırak sistemi yeniden canlandırılıyor. Usta çırak programı ile 13-18 yaş gençlere hem eğitim hem iş imkanı sağlanıyor. Bu hedefler doğrultusunda İZTO, EBSO, EGİAD, İTB ve EGOD gibi kurumlar proje kapsamında Bornova Belediyesi’nin en önemli paydaşları olarak ilk kez bir araya geldi. MTK (Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği), İzmir Eczacılar Odası ve Kişisel Bakım, Kuaför, Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme Grubu ve İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası ile işbirliği protokolü yapıldı. İmzalanan protokoller kapsamında tekstil sektörü için makineciler, eczacılar ve kuaförler için ise destek elemanları yetiştiriliyor. İstihdam garantili kurslar, ilgili meslek kuruluşları ile birlikte düzenleniyor.

Site içindeki B.İ.F sayesinde “iş aramıyorum, kendi işimi kurmak istiyorum” diyenler için KOSGEB’LE iş birliği yapılırken, üniversite öğrencileri okulları bitmeden iş yaşamına hazırlanıyor ve yine KOSGEB işbirliğinde vizyon projeleri olan genç girişimcilere destekler veriliyor.