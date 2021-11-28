DOĞUMA BİSİKLETLE GİTTİ
DOĞUMA BİSİKLETLE GİTTİ
0
HATA AVCISI!
HATA AVCISI!
0
BORNOVA LAVANTA KOKACAK!
BORNOVA LAVANTA KOKACAK!
0
ZERRİN ÖZER HASTANEYE KALDIRILDI
ZERRİN ÖZER HASTANEYE KALDIRILDI
0

Bornova lavanta kokacak

Bornova Belediyesi, Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Arılık'ın yanına lavanta bahçesi kuruyor. Belediyeye ait atıl durumdaki 2 dönümlük tarım arazisine yine belediye tarafından üretimi yapılan lavanta çiçekleri dikildi

Bornova lavanta kokacak
28 Kasım 2021 Pazar 11:51

Tarımsal kalkınma hedefi doğrultusunda, geliştirdikleri projelerle çiftçilere destek veren Bornova Belediyesi, Kayadibi Mahallesi'nde 2 dönümlük arazide lavanta üretimine başladı. Bornova Belediyesi'nin Pınarbaşı'da bulunan Belediye Fidanlığında çelikleme yöntemi ile yetiştirilen fideler Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in de katıldığı etkinlikle toprakla buluştu. İçerdiği çözücü maddeler sayesinde insan sağlığına pek çok yararları bulunan, tıp, kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın olarak kullanılan lavanta çiçeğini üretip, yetiştirmek üzere hazırlanan alanda ilk etapta 1000 adet lavanta fidesi ekildi. 

İlk lavanta bahçesi 

Bornova'ya ilk kez bir lavanta bahçesi kazandırdıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Atıl durumda olan arazileri tarımsal kalkınmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında değerlendiriyoruz.  İlk lavanta bahçesini de Arılık olarak kullandığımız bu alana yaparak arılarında polenlerinde yararlanmasını sağlamak istedik. İlçemizde köy yerleşkesi olan başka mahallelerde de lavanta bahçesi açarak ürün çeşitliliğini arttırmak, üretim yapan vatandaşlarımıza destek olmak ve bu sayede de hem ekonomiye hem de tarıma katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Etiketler; #bornova #lavanta
Önceki Haber
Artık seyyar satıcılar bile iş yapamıyor!
Sonraki Haber
Teknoloji devlerinin hatalarını bularak 20 bin dolar kazandı
İzmir'de kuraklıkla mücadele: Yağmur suyu hasadı başladı
İzmir'de kuraklıkla mücadele: Yağmur suyu hasadı başladı
0
İzmir, Travel Turkey'e hazırlanıyor
İzmir, Travel Turkey'e hazırlanıyor
0
Artık seyyar satıcılar bile iş yapamıyor!
Artık seyyar satıcılar bile iş yapamıyor!
0
İzmir'de polis bir kişiyi öldüresiye dövdü. Valilik açıklama yaptı!
İzmir'de polis bir kişiyi öldüresiye dövdü. Valilik açıklama yaptı!
0
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaza: 1 kişi öldü!
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda kaza: 1 kişi öldü!
0
Foça da artık Sakin Şehir!
Foça da artık Sakin Şehir!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.