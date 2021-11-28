BORNOVA LAVANTA KOKACAK!

Bornova Belediyesi, Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Arılık'ın yanına lavanta bahçesi kuruyor. Belediyeye ait atıl durumdaki 2 dönümlük tarım arazisine yine belediye tarafından üretimi yapılan lavanta çiçekleri dikildi

Tarımsal kalkınma hedefi doğrultusunda, geliştirdikleri projelerle çiftçilere destek veren Bornova Belediyesi, Kayadibi Mahallesi'nde 2 dönümlük arazide lavanta üretimine başladı. Bornova Belediyesi'nin Pınarbaşı'da bulunan Belediye Fidanlığında çelikleme yöntemi ile yetiştirilen fideler Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in de katıldığı etkinlikle toprakla buluştu. İçerdiği çözücü maddeler sayesinde insan sağlığına pek çok yararları bulunan, tıp, kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın olarak kullanılan lavanta çiçeğini üretip, yetiştirmek üzere hazırlanan alanda ilk etapta 1000 adet lavanta fidesi ekildi.

İlk lavanta bahçesi

Bornova'ya ilk kez bir lavanta bahçesi kazandırdıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Atıl durumda olan arazileri tarımsal kalkınmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında değerlendiriyoruz. İlk lavanta bahçesini de Arılık olarak kullandığımız bu alana yaparak arılarında polenlerinde yararlanmasını sağlamak istedik. İlçemizde köy yerleşkesi olan başka mahallelerde de lavanta bahçesi açarak ürün çeşitliliğini arttırmak, üretim yapan vatandaşlarımıza destek olmak ve bu sayede de hem ekonomiye hem de tarıma katkı sağlamak istiyoruz" dedi.