Bornova'nın birikimleri sergileniyor

Fuar boyunca el sanatları atölyesinden müzik dinletilerine kadar pek çok renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak Bornova Belediyesi standı, ilk günden büyük ilgi gördü.

Bornova Belediyesi'nin çalışma ve projelerinin anlatıldığı stantta belediye meclis üyeleri ve bürokratlar da vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Stantta yer alan Atatürk portresinin de yer aldığı Bornova haritası ilgi çekerken, kanunla çalınan İzmir Marşı, coşku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'nin tarihi ve kültürünün yanı sıra eğitim ve sanayi kenti kimlikleriyle de zengin bir birikime sahip olduğunu belirterek, "İzmirlileri, hem Bornovamızı hem de belediyemizin çalışmalarını anlattığımız standımıza bekliyoruz" dedi.