Bornova'nın çadırları deprem bölgesinde

Bornova Belediyesi deprem bölgesi için yurtdışından getirdiği 2 bin 500 çadırın dağıtım ve kurulumuna başladı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ çadırları talebe ve bölgelerin ihtiyacına göre dağıttıklarını söyledi.

Hatay'daki konutların büyük kısmının ya yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Başkan İduğ, "Büyük bir barınma sorunu olacağı ortada. Bornova Belediyesi olarak yurt dışından toplam 2 bin 500 çadır ithal ettik ve bu çadırları doğru, adil bir şekilde paylaştırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle çadırlardan bin tanesini Hatay'a getirdik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde istenilen noktalara kurulumunu yapıyoruz. Bir TIR da Jandarma Komutanlığı'na verdik. Çünkü burada görev yapan askerlerimizin de barınma ihtiyacı var. Kalan çadırları da Maraş, Malatya ve Adıyaman'da kuracağız. Daha da çadır ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Katıldığım koordinasyon toplantısında bu ihtiyacı ve hızla temin etme yöntemlerimizi paylaştım"dedi.

Evlerine yakın bölgelere kuruluyor

Depremzede vatandaşların taleplerinin, çadırların evlerine yakın bölgelere kurulması olduğunu ifade eden Başkan İduğ, "Çünkü hala enkaz altında yakınlarının çıkarılmasını bekleyenler, hırsızlığa karşı mallarını korumak, komşuluk ilişkilerini sürdürmek ve tarımla uğraştıkları için tarlasına, bahçesine yakın olmak isteyenler var. Bu nedenle çadır kurma çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Büyükşehir belediyelerimiz ve diğer yetkili kurumlar da bir çok noktada merkezi çadır kentler kurdu. Biz de daha lokal çözümler üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Hızlı kurulum, avantajlı kullanım

Kalıcı konutların inşasının uzun zaman alacağını hatırlatan Başkan Mustafa İduğ, "İşte bu nedenle temin ettiğimiz çadırların 10 dakika gibi kısa bir sürede kurulması, su geçirmez olması ve içine soba konabilmesi çok önemli. Çünkü kış mevsimi devam ediyor. Yağışlar şu sıralar kesilse de önümüzdeki günlerde tekrar başlayabilir. Çadırlarımız bu özellikleriyle büyük kolaylık" diye konuştu.