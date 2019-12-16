Bornova'nın geleceği için el ele verdiler

2 gün süren Vizyon Çalıştayı'nda ilçede yaşayan tüm paydaşlar buluştu, daha yaşanır bir kent yaratmak için yapılacakları ve 2020 hizmet stratejisini görüştü.

Bornova Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent yaratma yolunda "Vizyon Çalıştayı" düzenledi. İki gün süren çalıştay, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden akademisyenlere ilçedeki tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayın açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, amaçlarının ortak çalışma kültürünü geliştirmek olduğunu söyledi. Başkan İduğ, Bornova Belediyesi'nin 2020 stratejisini birlikte belirleyeceklerini belirterek, "Bornova'yı yöneten çok değerli aktörler olarak buradayız. Sizlerin farklı görüşleri ve desteği bizi çok daha ileri taşıyacak. Bunun için de ortak çalışma kültürümüzü geliştirmemiz ve daha sık bir araya gelmemiz gerekiyor " dedi.

İlk kapı muhtarlar

Bornova Belediyesi olarak muhtarlara büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Muhtarlar bizim üçüncü gözümüz. Çünkü, ilk gören onlar. Şikayet ya da talepler ilgili olarak çalınan ilk kapı muhtarlıklar. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirebilmemiz için muhtarlamıza her zaman ihtiyacamız" diye konuştu.

2020 proje yılı

Göreve geldiği günden bugüne hayata geçirdikleri proje, yatırım ve çalışmalarla ilgili bir sunum yapan İduğ, "Sekiz ay geride kalsa da Haziran'a ertelenen ve tüm ülkeyi etkileyen İstanbul seçimleri nedeniyle istediklerimizi tam anlamıyla 5 aydır yapabiliyoruz. Bu kısa sürede öncesinden planlayıp projelendirdiğimiz iyi işler yaptık. Yeni hizmet araçları ve ek hizmet binaları satın alınmasından Bornova Yeni Pazaryeri'ne, Dijital Sınıf'tan, Altın Bilezik'e, hurda araçların kaldırılmasından yeni yollara, pek çok proje ve çalışmaya imza attık. 2020 yılında 39 proje daha hayata geçireceğiz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak sağladığımız tasarrufların asıl karşılığını da 2021'den itibaren net bir şekilde almaya başlayacağız. Çünkü ödediğimiz kira ve taksit bedelleri yatırıma dönüşecek" dedi.

Bilim katkısı

Yönetim Bilimci Prof. Dr. Jülide Kesken ve çok sayıda akademisyenin katkısı ile gerçekleşen çalıştay, akademisyenlerin de moderatörlük yaptığı dört oturum şeklinde gerçekleşti. Katılımcılar bu oturumlarda; "Önümüzdeki 5 yıl boyunca Bornova'ya fark yaratacağını düşündüğünüz ve yapılmasını istediğiniz en önemli hizmet ya da proje nedir? Bornova Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların etkin ve sürdürülebilir olması için nasıl bir iletişim politikası izlenmeli? En başarılı bulduğunuz iletişim kanalımız hangisidir? Bornova'nın çözülmesi gereken en önemli sorunu nedir? Bornova'nın yeşil alan stratejisi ne olmalıdır? Belediye gelirlerinin artırılması ve kaynaklarımızın daha etkin kullanılması için görüş ve önerileriniz nelerdir?" gibi sorulara cevap verdi.