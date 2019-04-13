Bornova'nın gücü üniversiteler ile birleşiyor

​​​​​​​Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret ederek yeni görevi nedeniyle tebrik etti. İduğ, üniversitelerin potansiyelini yerel yönetimin gücüyle birleştirip Bornova’yı büyütmek için kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi Genel Sekreteri Ender Duran ve Mali İşler Daire Başkanı Zeki Doğan ile birlikte Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret ederek tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Bornova Belediyesi ile her konuda işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan İduğ da “Yaşar Üniversitesi’yle büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Üniversitelerin potansiyelini yerel yönetimin gücüyle birleştirip Bornova’yı büyütmek için kullanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı İduğ, Bornova’nın bir üniversite kenti olduğunu hatırlatarak, “Bornova’da hizmet beklentisi bir hayli fazla. Projelerimizi üniversitelerdeki hocalarımızla birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bilimin Bornova’da vücut bulması çok önemli. Burada bütçe var, ihtiyaç var. Bunlarla üniversitenin birikimini birleştirmek gerekiyor. Üniversitelerde öyle güzel makaleler var ki, tozlu raflarda duruyor. Üniversitelerimizde üretilen projelerin, fikirlerin vakit kaybetmeden uygulanması gerekiyor. Akademisyenlerimizin bizim projelerimizde yer almasını çok arzu ederiz” dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de, “Kazan kazan olarak gördüğümüz bu tür üniversite kamu işbirliklerini Yaşar Üniversitesi olarak zaten stratejik planımız gereği yaparız. Sizin başkanlığınızda bunu daha da ilerletiriz” diye konuştu.

Yetenek Konseyi geliyor

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ziyarette, eğitim alanındaki projelerini de Yaşar Üniversitesi’nden gelen heyetle paylaştı. Çocuklar daha ortaokulu bitirmeden yeteneklerini tespit eden bir konsey kuracaklarını söyleyen Başkan İduğ, “Yetenek konseyi çocuğu belli bir süre izleyecek, okulunu, ailesini ziyaret edecek. Yetenekli olduğu alana göre bir yön verecek. Aile bu konuda dikkat ederse çocuklarımız doğru yönde eğitim almış olacak. Bornova’da bu çalışmayı arka sokaklardan başlatıyoruz” dedi.

Üniversite öğrencilerinin yemekleri kadınlardan

Bornova’da 78 bin üniversite öğrencisi olduğunun altını çizen Mustafa İduğ, “Gençlik Merkezi’nde 350 üniversite öğrencisi yemek yiyebiliyor. Bu kapasiteyi iki katına çıkaracağız. Kadın üretim kooperatifinde yemek üretip Gençlik Merkezi’nde daha fazla öğrencinin yemek yemesini sağlayacağız” diye konuştu.

İkinci el eşya mağazası kuruluyor

Üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla büyük bir ikinci el eşya mağazası kuracaklarını açıklayan İduğ, “Bornova Belediyesi olarak ikinci el eşyaları toplayacağız. Topladığımız eşyaları onarıp, öğrencilere dört yıl boyunca kullanım hakkını verip, süre sonunda iade alacağız. Bunu sadece öğrenciler için değil, ihtiyacı olan tüm Bornovalılar için yapacağız” dedi.