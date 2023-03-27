Bornova'nın öğrenci yurtları hızla yükseliyor

Özellikle son yıllarda yaşanan öğrenci yurdu sorununa, mevcut kız yurdunun kapasitesini arttırıp iki yeni projeyle çözüm üreten Bornova Belediyesi'nin yurt inşaatlarıyla ilgili çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe merkezinde satın alınan ve 440 kişilik kız yurduna dönüştürülecek binanın güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Tarihi Büyük Çarşı içinde açılacak 112 kişi kapasiteli kız yurdunun kaba inşaatı da bitmek üzere. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İki yeni yurdumuzu en kısa sürede bitirip açmayı planlıyoruz. Mevcut yurdumuzla birlikte toplam 700 kız öğrenciye hizmet vereceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi, yeterli yurt binasının olmaması ve artan kira maliyetleri nedeniyle giderek büyüyen bir sorun haline gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretiyor.

Kızılay Mahallesi'ndeki mevcut kız öğrenci yurdunun kapasitesini 144 kişiye çıkaran Bornova Belediyesi, ilçenin merkezinde satın aldığı ve kız yurduna dönüştüreceği 7 katlı binada yürüttüğü güçlendirme çalışmalarında sona yaklaştı. İlk etapta 300 kişi olarak planlanan kapasitesi 440'a çıkarılan binada döşeme, kiriş, kolon ve temel gibi bölümlerde yapılan güçlendirmenin ardından duvar, sıva, boya, tesisat, yangın merdiveni ve asansör gibi diğer işlere geçilecek. Geçen Eylül Ayı'nda temeli atılan yine kız öğrencilere hizmet verecek 112 kişi kapasiteli yurtta da çalışmalar son hızla devam ediyor.

Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova'da üniversite öğrencilerinin yurt sorunu yaşamaması için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Kız yurdu olarak projesini hazırladıkları iki binanın hızla yükseldiğini ifade eden Başkan İduğ, "Kızılay'daki mevcut yurdumuzun kapasitesini 70'ten 144'e çıkarmıştık. Bornova'nın merkezinde satın aldığımız 7 katlı binanın güçlendirme çalışmaları çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Burasının kapasitesini de arttırarak 440'a çıkardık. Tarihi Büyük Çarşı içinde 4 kat olarak projelendirdiğimiz 112 kişilik yurdumuzun da kaba inşaatı bitmek üzere. Tüm yurtlarımızı en kısa sürede öğrencilerimizin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 552'si yeni açacağımız iki yurdumuzda olmak üzere yaklaşık 700 kız öğrencimize barınma imkanı sunacağız" diye konuştu.