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Bornova'nın sembol alanlarına özel temizlik

2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği araç ve iş makinesi satın almaları ile hizmet filosunu güçlendiren Bornova Belediyesi, daha temiz bir Bornova hedefiyle yeni süpürme araçları aldı. Son teknoloji araçlar Bornova'nın sembol alanları olan Cumhuriyet Meydanı, Büyükpark, Küçükpark ve Çamdibi Atatürk Parkı'nın temizliğinde kullanılacak

Bornova'nın sembol alanlarına özel temizlik
16 Ocak 2022 Pazar 09:49

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ her alanda yaşanabilir bir kent hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Bornova geleceğine yaptığımız yatırımlarımız devam ediyor. Bornova'nın gözbebeği olan yeşil alanlarımızı ve meydanlarımızı yeni aldığımız modern araçlarla daha hızlı ve etkin bir şekilde temizleyeceğiz. Bornovamıza hayırlı olsun" dedi.  

DMO'dan alındı

Bornova Belediyesi'nin daha temiz bir kent yaratma hedefiyle Devlet Malzeme Ofisi'nden satın aldığı üç adet elle kumandalı elektro gırgır ile iki adet vakumlu meydan süpürme aracı olmak üzere beş yeni aracın teslimi Büyükpark'ta yapıldı. Araçları kullanacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları üretici firmanın yetkililerinden eğitim aldı.

Etiketler; #izmir #bornova
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