Bornova'nın sorunları için mahalle turu

Belediye Başkanı İduğ, sorunların yerinde tespit edilerek çözüm üretilmesi için yaptığı mahalle gezilerine Atatürk ve İnönü Mahalleleri ile devam etti. İduğ, 'Sorunları aynı gün çözme anlayışı ile çalışan Mıntıka Ekipleri kurduk' dedi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sorunların tespiti ve çözümü için yaptığı gezilere 2 mahalle ile devam etti. Atatürk Mahallesi Muhtarı Pakize Namdar ve İnönü Mahalle Muhtarı Musa Işık'ı muhtarlık binalarında ziyaret eden Başkan İduğ, kendisine eşlik eden ilgili meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte gelen talepleri değerlendirdikten sonra yapılması istenen çalışma ve yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu. En çok yol ve temizlik ile ilgili taleplerle karşılaştıklarını söyleyen Başkan İduğ, "Sorunları aynı gün çözme anlayışı ile çalışan Mıntıka Ekipleri kurduk. Yaptığımız çalışmalarla şikayetlerde ciddi oranda azalma olduğunu görüyoruz" dedi.

Çanta üretecekler

Hayata geçirdikleri projeleri de anlatan Başkan İduğ, kadınların üretimin içinde yer alması gerektiğini belirterek, salı günleri Özkanlar Yeni Pazaryeri'nde hizmet kurulacak olan Kadın Üretici Pazarı'na katılımın artmasını istediklerini söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhtarlarımızın bu konuda bize destek vererek, mahallerinde yaşayan ve üretim yapan kadınları bu pazara yönlendirmesini istiyoruz. Ayrıca Ayakkabıcılar Sitesi ile görüştük. Bu pazarda kadın üreticilerimiz ile birlikte çanta ve ayakkabı üreticilerimizde yer alacak" diye konuştu.