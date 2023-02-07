Bornova'nın yardımları yola çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan  ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden zarar gören vatandaşlara destek verilmesi amacıyla Bornova Belediyesi öncülüğünde toplanan yardımlar yola çıktı

Bornova'nın yardımları yola çıktı
07 Şubat 2023 Salı 09:43

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'nun yaptığı Acil Durum Koordinasyon  toplantısının  ardından hazırlanan yardımlar Fuar İzmir'de oluşturulan merkezde İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekiplerine teslim edildi.

Depremden zarar gören vatandaşlar için Bornova Belediyesi, sosyal medya hesapları ve internet sitesi aracılığıyla ilçede yaşayan vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Battaniye, mat, iç çamaşırı, pijama, sweatshirt, çocuk tayt, mont, yağmurluk, bot, afet paketi, dezenfektan, çocuk bezi, ıslak mendil ve kağıt havlu gibi ilk etapta toplanan 5 bin 194 parça yardım afet bölgesine iletilmek üzere teslim edildi. Ayrıca deprem bölgesinde çalışmak üzere Bornova Belediye araç ve teçhizatları da bölgeye sevk edildi

Depremin yaralarını sarmak için tüm güçleri ile çalışacaklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Alandan gelen bilgiler doğrultusunda ihtiyaçlara yönelik yardımları topluyoruz. Bu yardımları da AFAD, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile deprem bölgesine iletilmek üzere teslim ediyoruz" diyerek bilgi verdi.

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