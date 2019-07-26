Bornova nostaljiyi yaşatacak

Bornova Belediyesi Bornovalıları birbirinden güzel filmlerle buluşturuyor. Bornova’da sinema coşkusu Uluslararası İzmir Film Festivali’nin gösterimleriyle başladı. ‘Müslüm’ ve ‘Hürkuş’ filmlerinin gösterildiği Festival’in ardından 27 Temmuz’da Bornova Belediyesi’nin Bornova Açıkhava Yaz Sinema Günleri başlayacak. ‘Çiçero’ ve ‘Hedefim Sensin’ filmleri 8 ayrı mahallede farklı günlerde Bornovalılarla buluşacak.

Bornova Belediyesi, hem Uluslararası İzmir Film Festivali’ne destek olarak hem de Bornova Açıkhava Yaz Sinema Günleri’ni düzenleyerek sıcak yaz günlerinde Bornovalıları açık havada çok sevilen filmlerle buluşturuyor. Uluslararası İzmir Film Festivali kapsamında Çamdibi Atatürk Parkı Amfi Tiyatrosu’nda ‘Müslüm’ ve ‘Hürkuş’, Pınarbaşı Çamlık Parkı’nda ‘Müslüm’ filmleri gösterildi.

Bornova Açıkhava Yaz Sinema Günleri kapsamında ise 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında ‘Çiçero’ ve ‘Hedefim Sensin’ filmleri 8 mahallede 8 ayrı günde gösterilecek. Bornova Belediyesi’nin patlamış mısır ve gazoz ikramlarıyla vatandaşlara nostalji yaşatacak gösterimler saat 21.00’de başlayacak.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bizler çoçukluğumuzda Bornova’da 8 yazlık sinemayla büyüdük. İstedik ki Bornova’daki tüm çocuklarımız yaz akşamlarında bizim yaşadıklarımızı yaşasınlar. Bu düşüncelerle düzenlediğimiz Bornova Açıkhava Yaz Sinema Günleri’nde herkese keyefli seyirler diliyorum” dedi.