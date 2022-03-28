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Bornova Şehir Stadı yenileniyor

Bornova Belediyesi Yusuf Tırpancı Sahası’nın ardından ilçenin simgelerinden olan Bornova Şehir Stadı’nı da tamamen yenilemek üzere çalışmalara başladı. Yenileme projesinde kapsamında kullanılmayan batı tribünü yıkıldı, eskiyen zemin söküldü. Proje kapsamında ana sahaya ek olarak bir antrenman sahası yapılıp, tribünlerin tamamı kapalı hale getirilecek. Tribün altı bölümleri, skor tabelası ve ışıklandırma sistemi yenilenecek

Bornova Şehir Stadı yenileniyor
28 Mart 2022 Pazartesi 11:21

İlk etap çalışmaları kapsamında resmi maçların oynandığı mevcut sahanın kaldırılan zemini tamamen değiştirilecek. Zeminle birlikte skor tabelası yenilenecek. Çalışmaları ikinci etabında ise yıkımı gerçekleştirilen batı bölgesindeki tribünün olduğu alana bir antrenman sahası yapılacak. Sadece protokol bölümünün kapalı olduğu tribünlerin tamamı kapalı hale getirilecek. Ayrıca tribünlerin altında bulunan 14 ayrı bölüm de elden geçirilerek daha etkin şekilde kullanılması sağlanacak. Işıklandırma sistemi değiştirilecek Bornova Şehir Stadı’nın soyunma odaları da yenilecek.

Gençlerimiz için

Bornova’nın simge stadını, tamamen yeniledikleri Yusuf Tırpancı Sahası gibi adına yakışır hale dönüştüreceklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Çalışmalarımıza başladık. Neredeyse hiç kullanılmayan tribünlerin yıkımı gerçekleştirdik. Artık sağlıklı şekilde maç oynamanın neredeyse imkansız hale geldiği eskiyen zemini kaldırdık. Amacımız Anadolu topraklarında futbolun oynandığı ilk kent olan Bornovamızda amatörlerimiz ve gençlerimizin daha uygun şartlarda spor yapabilmesi. Çok sayıda amatör kulübe, resmi maça ve spor okullarına ev sahipliği yapan Şehir Stadımızı kısa sürede bambaşka bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Etiketler; #bornova #bornova şehir stadı
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