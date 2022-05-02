Bornova Sokağı artık yayaların

İzmir’in kalbi Alsancak’ın tarihi aksındaki Bornova Sokağı'nın canlandırılması ve konforlu yaya ulaşımının sağlanması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Taşıtların sadece belirli saatlerde girebildiği sokaktaki düzenleme çalışmaları hem yurttaşları hem de esnafı memnun etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “yaya öncelikli kent” ilkesi doğrultusunda Alsancak’ın tarihi aksındaki Bornova Sokağı (1469. Sokak) yayalaştırma çalışmaları tamamlandı. Tarihi sokağın canlandırılması ve konforlu yaya ulaşımının sağlanması için geçen yıl kasım ayında başlatılan yenileme çalışmalarının ardından sokak bambaşka bir çehreye büründü. Bornova Sokağı, UKOME kararıyla esnafın ve yurttaşın indirme-bindirme, yükleme-boşaltma işleri için yalnızca 04.00-10.00 saatleri arasında araç trafiğine açık şekilde hizmet vermeye başladı. Alsancak Tren Garı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bağlantısını sağlayan Bornova Sokağı’ndaki düzenlemeler bölgedeki ticaret, kültür ve turizm sektörünü de canlandırdı. Yaşlı ve engellilerin sokağa erişimini de kolaylaştıran düzenlemeler, hem yurttaşların hem de sokak esnafını memnun etti.

“Esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda yenilendi”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın, “Biz Alsancak bölgesinin Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde yükseltilmiş yaya geçidi yaparak kesintisiz yaya ulaşımını sağlamıştık. Alsancak bölgesi yaya yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölge. En yoğun noktalarından birisi de Kıbrıs Şehitleri Caddesi. Bu kapsamda Bornova Sokağı’nda gerek vatandaşlarımızdan, gerekse esnaftan gelen talepler doğrultusunda bir değerlendirme yaparak sokağı yayalaştırmak ve canlandırmak için proje yaptık” dedi.

“Yeni cazibe merkezi”

Aydın, “Burası toplamda 450 metrelik bir sokak. Alsancak Garı’nı Kordon’a bağlayan işlek bir sokak. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu ve kanal altyapısı İZSU tarafından yenilendi. Yol kotuyla aynı seviyede olacak şekilde doğal görünümlü yaklaşık bin 200 metrekare baskı beton, bin 500 metrekare karo imalatı yapıldı. Yaklaşık 40 aydınlatma direği yerine dekoratif aydınlatma direği taktık. Çalışmaları yaparken vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldık. Bornova Sokağı, yaya ve engelli erişimine uygun bir hale getirildi. Bölge, aynı zamanda Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden sonra yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Tunç başkanımızın yaya öncelikli kent vizyonu doğrultusunda kent genelinde yayalaştırma çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İzmir’in en köklü sokağı çok güzel oldu”

Restoran işletmecisi Nihat Say, “Bornova Sokağı çok güzel oldu. Yayalara açıldı, insanlar rahat rahat yürüyebiliyor. Esnaf için de çok güzel oldu. Yer döşemeleri, ışıklandırması, altyapısı çok güzel oldu. Arabaların geçtiği zamanlarda insanlar rahat edemiyordu. Ben 35 yıllık Bornova Sokağı esnafı olarak temiz ve düzenli bir sokak olsun isterim. Burası İzmir’in en eski, en köklü sokaklarındandır. Burası Levantenlerin, Rum ailelerinin büyüdüğü sokaktır. Bizim çocukluğumuz onlarla geçti. Bu haliyle keşke mümkün olsa onların da geri dönmesini isteriz. Şu anki haliyle sokağımız çok güzel oldu. Büyükşehir’e teşekkür ederiz” dedi.

Bornova Sokağı daha nezih, cıvıl cıvıl

Bornova Sokağı esnafı Serkan Yalkın, ”Bornova Sokağı’nın yenilenmesi güzel oldu. Bize de faydalı oldu tabi ki. Daha temiz oldu. Araç trafiği bizim için çok sıkıntı oluyordu. Daha derli toplu oldu. Akşamları daha aydınlık oldu. Burada aydınlatma nedeniyle çok büyük sıkıntılar vardı. Şimdi cıvıl cıvıl oldu” ifadelerini kullandı.

Esnaf Savaş Özdile ise “Olumlu bir çalışma oldu. İnsanlar rahat yürüyor, geceleri aydınlık oluyor. Şu an gayet güzel. Geçiş güzergahı olmaya başladı. Daha çok insan geçiyor artık. Ekonomik krizden dolayı şu kadar hissedilmese de durumlar düzelince etkisi daha iyi anlaşılacak. Sokak artık daha nezih oldu. Korna seslerinden, magandalardan, yüksek sesli arabalardan arındırılarak Alsancak’a yakışır oldu” diye konuştu.

“Sokağın havası ortaya çıktı”

Bornova Sokağı’nı günlük hayatta sık sık kullanan İzmirliler ise yeni uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aleyna Meraklı, “Gayet memnunum ve tüm İzmir halkının bundan memnun olabileceğini düşünüyorum. Daha önce burada yürürken bile çok zorluk çekiyorduk. Ama şu an her şey normal ve sokağın havası ortaya çıktı. Bir kadın olarak bu sokakta yürürken kendimi daha da güvende hissediyorum artık” şeklinde konuştu.

“Çok daha rahat yürüyoruz”

Murat Tarkan Özkanat ise, “Bornova Sokağı, şu anki haliyle harika oldu. Trafiğe kapattılar. Yayalar için çok konforlu oldu. Eskiden arabalar rahatsız ediyordu. Büyükşehir’den beklentimiz, diğer sokakların da trafiğe kapatılması. Hem esnaf için gelir kaynağı daha çok olur. Trafik olunca insanlar gezmek istemiyor” dedi.

Sokakta artık rahat bir şekilde yürüdüklerini söyleyen Burçin Baradan, “Bence çok güzel bir uygulama oldu. Daha önce trafiğe açıkken burası berbat bir haldeydi. Arabaların giriş çıkışları çok sıkıntılıydı. Şu an kesinlikle çok daha rahat yürüyoruz. İki çocuğumla yürürken benim için çok büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı.