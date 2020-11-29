Bornova tarımda marka kent olacak

Bornova, gelecek nesillerin sağlıklı ve kaliteli gıdaya daha kolay ulaşabilmesi için ilk olarak 30 Kasım 2019’da yerli tohum ve fidanları toprakla buluşturulduğu Doğal Tarım Merkezi’nde düzenlenen eğitimler ve ortak üretim çalışmalarıyla doğal tarım alanında Türkiye’ye öncülük etmeye hazırlanıyor.

Alternatif bir tarım üretim modeli yaratmak üzere faaliyete geçirilen Bornova Belediyesi Doğal Tarım Merkezi kuruluşunun 1’inci yıldönümünde Yaka Mahallesi’ndeki 20 dönüm alanda hem çiftçiler hem de doğal tarıma yönelen gönüllü vatandaşların katkılarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Doğal tarım seminerleri, tohumlama etkinlikleri ve takas şenlikleri ile çeşitli eğitimlerle doğa gönüllüleri, gıda toplulukları ve çiftçilerin katıldığı ortak üretim çalışmalarına ev sahipliği yapan merkez uzman kadrosu ve modern tarım araçlarıyla öne çıkıyor.

Hedef “Gıda Ormanı”

5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir gıda ormanına dönüştürülmesi hedeflenen Doğal Tarım Merkezi’nde toprak ıslah çalışmalarıyla üretim veriminin arttırılması yönünde deneysel çalışmalara ağırlık verilmesi planlanıyor. Aynı zamanda Bornova’yı ciddi bir üretim merkezi haline getirecek olan çalışmayla birlikte, Doğal Tarım Merkezi’nde hayat bulan ürünler gönüllülerle birlikte hasat edilecek ve kooperatif aracılığıyla Bornovalılar kaliteli gıdaya daha uygun fiyata erişebilecek.